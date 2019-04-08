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      Насколько выросла средняя зарплата украинцев за последние три года

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      Средняя зарплата в Украине за три года выросла на 170 долларов
      Средняя зарплата в Украине за три года выросла на 170 долларов / Фото 24 канала

      Средняя заработная плата в Украине за последние три года, с декабря 2015 года по декабрь 2018 года, возросла на 170 долларов (почти 4,6 тысяч гривен). Теперь она составляет 380 долларов (почти 10 300 гривен).

      Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что таким образом средняя зарплата украинцев выросла более чем вдвое, передает Укринформ.

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      "Средняя зарплата выросла на 170 долларов – с около 210 долларов в декабре 2015 года до 380 долларов в декабре 2018 года", – сказал Кубов.

      Информация на сайтах по поиску работы показывает, что в частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 года составляет 431 доллар, а по курсу Национального банка это около 11 700 гривен.

      Когда мы смотрим на реальную зарплату, то она с 2015 года до 2019 года выросла на 45,6%. Минимальная зарплата выросла с 50 долларов в январе 2016 года до 150 долларов в январе 2019 года,
      – подытожил Кубив.

      Где в Украине самая высокая средняя зарплата?
      В феврале 2019 года средняя зарплата в Украине составила 9 тысяч 429 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают в Киеве – 14 тысяч 513 гривен и Донецкой области – 10 тысяч 512 гривен. Меньше всего в среднем зарабатывают в Черновицкой области – 7 тысяч 186 гривен и Черниговской – 7 тысяч 288 гривен.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Минимальная зарплата Зарплата Деньги
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