В сети Разумков поделился фотографией отрицательного результата теста на коронавирус. Политик отметил, что уже с понедельника, 27 сентября, возвращается к привычному рабочему режиму.

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Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную,

– подчеркнул Разумков.



Результат теста на коронавирус / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Разумкова

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