Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что началась серьезная информационная кампания по отвлечению внимания от некоторых направлений и сосредоточения его на Днепропетровской области. В российских СМИ каждое второе сообщение посвящено якобы успехам на этом направлении. Но все их заявления о том, что россияне движутся в направлении Днепра – ничто иное, как ИПСО.

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Свитан добавил, что некоторые из украинских блогеров подхватывает эту информацию, говоря, что слышит звуки канонады возле каких-то населенных пунктов Днепропетровской области. И начинает призывать: "Собирайте вещи и бегите на правый берег Днепра!"

Сейчас Днепропетровской области ничего не угрожает больше, чем месяц назад. Даже российские попытки продвинуться в сторону Великой Новоселки были остановлены нашими войсками на западном берегу реки. Посмотрите на карту – какие 3 километра?! Там десятки километров до Днепропетровской области,

– сказал Роман Свитан.

Свитан добавил, что Большая Новоселка ближе к Запорожской области. По канонаде, которая слышится в районе стелы, то она звучит уже три месяца, ведь бои продолжаются в районе Покровска. В общем канонада слышна примерно на 30 километров, но ничего критического не происходит.

Россияне теряют целые роты на этом направлении

"Россияне уперлись в район шахт в Покровске и Удачном – на этом рубеже продолжаются бои. Они действительно стянули туда огромное количество резервов, практически со всего фронта. Их задача – захватить Шевченково, где расположены литиевые месторождения. Сейчас они пытаются захватить шахтоуправление "Красноармейская – Западная", где находятся большие залежи коксующегося угля", – сказал Свитан.

Он добавил, что российским медиа и военным поставлена задача в рамках ИПСО создать впечатление, что россияне уже движутся в сторону Днепра.

Они будут пытаться прорваться всеми силами. Уже сегодня они теряют целые роты за сутки на этом направлении. Это нужно для того, чтобы в информационном пространстве Владимир Путин мог заявить перед звонком Дональду Трампу, что он "уже под Днепропетровской областью". Есть определенное направление продвижения, но оно существует уже несколько месяцев – из Покровска в сторону Межевой,

– добавил Свитан.

Он пояснил, что там проходит железная дорога Покровск – Межевая, и россияне стремятся двигаться вдоль нее: на северо-восток – на Покровск, и на юго-запад – в сторону Межевой. Это граница Днепропетровской и Донецкой областей. Однако новых угроз для Днепропетровской области нет.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Привлекают Росгвардию

"Сложная ситуация сохраняется в районах Часового Яра, Торецка, Курахово, Покровска и Большой Новоселки. Было продвижение в сторону Мирнограда, но его остановили наши войска. В Часовом Яру ситуация остается тяжелой, но стабильной уже несколько недель, если не месяцев", – отметил Роман Свитан.

Он добавил, что россияне прорвались к водопроводу "Дон – Северский Донец – Донбасс". Сейчас они пытаются продвинуть туда технику. Тем временем в районе Часовоярского огнеупорного завода продолжаются ожесточенные бои. Потеряно несколько позиций, но, несмотря на это, Часов Яр удерживается.

"Россияне были вынуждены перебросить туда Росгвардию, потому что больше некого отправлять – уже бросают "мусоров" в бой, пытаясь выбить наши войска из Часового Яра. Пока что ситуация контролируемая. Есть возможность усилить гарнизон, обеспечен хороший подвоз боеприпасов. Если будет достаточно сил и средств, город можно удержать", – сказал Роман Свитан.

Усиление критически-важных направлений

Он также отметил, что принято решение о расформировании некоторых недавно созданных подразделений, и часть этих бригад будет направлена на усиление основных позиций, в частности в Часов Яр. Поэтому его и Торецк также можно удержать.

"В Торецке ситуация сейчас очень тяжелая – удерживается практически только торецкая шахта на северо-западе населенного пункта. Однако это хорошо укрепленный район, который можно удержать, если добавить туда личный состав, технику и прикрытие с воздуха. Также важно укреплять Константиновские рубежи", – подытожил Роман Свитан.