Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его словам, Россия уже начала наступательные действия, но не в том масштабе, в котором ожидала Украина.

Эксперт говорит, что российские войска до сих пор не завершили перегруппировку и восстановление боеспособности всех частей и подразделений, которые они хотят привлечь.

Россия немного растянула во времени наращивание усилий, но судя по тем данным, которые поступают с Донбасса, наступление уже началось, и почти на всех направлениях,

– заявил Олег Жданов.

Военный эксперт добавил, что оккупанты могут менять какие-то направления действий в Изюмском районе – так, из Изюма они пытаются идти на Краматорск, но какая-то часть сил может наносить отвлекающий удар, например, идти в направлении Харькова. Это тактические маневры.

Жданов добавил, что на Харьковщине, по сравнению с Донбассом, ситуация намного лучше и стабильнее.

К слову, советник главы ОП Алексей Арестович подчеркнул, что попытки оккупантов продвигаться вглубь нашего государства становятся очень предсказуемыми. ВСУ знают, где их встречать. Соотношение сил и качества врага не позволяет говорить об успехе предполагаемого наступления.

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