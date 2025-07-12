Об этом в субботу, 12 июля, сообщили аналитики DeepState, передает 24 Канал. Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага.

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Что происходит в Донецкой области?

Украинские защитники уничтожают российские штурмовые группы, которые пытаются затянуться и накопиться в селе Новохатское.

По словам аналитиков, пока, к сожалению, невозможно остановить натиск врага, который также штурмует населенные пункты Мирное, Грушевское и Толстой.

Силы обороны уничтожают оккупантов в Донецкой области: смотрите видео

Напомним, недавно DeepState сообщил, что украинские защитники вышли из "кармана" севернее Ровнополя Донецкой области, где россияне окружали их с трех сторон. Спастись смогли все бойцы, только один получил легкие ранения.