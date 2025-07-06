Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит на Сумщине

По словам Демченко, за последнее время тактика малых штурмовых групп на Сумщине не дает противнику достичь тех результатов, которые бы он ожидал – то есть зайти максимально глубоко на территорию Украины, захватив приграничье.

Как сообщал также недавно Генеральный штаб, врага удалось сдержать, остановить. Наносится по ним максимально огневое поражение, и здесь враг несет большие потери,

– отметил представитель ГПСУ.

Относительно других участков приграничья Сумщины, то там враг продолжает обстрелы с применением артиллерии, минометов, а также авиации. Бьет враг как по украинским позициям, так и по населенным пунктам.

"Фактически Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террористки, потому что уничтожается инфраструктура городов и сел, есть и погибшие и раненые среди людей, которые находятся в приграничье", - сказал Демченко.

Заметим, за прошедшие сутки на Северо–Слобожанском и Курском направлениях было отражено 23 атаки россиян.