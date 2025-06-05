Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на Сумщине

По словам Демченко, россияне не прекращают обстрелы приграничных территорий Сумской области.

Под огнем, в частности, оказываются районы не только Сумщины, но и Харьковской и Черниговской областей. Однако больше всего ударов приходится именно на Сумскую область. На этом направлении враг активно использует авиацию – осуществляет сброс управляемых авиационных бомб и наносит удары неуправляемыми ракетами,

– сообщил Демченко.

Он добавил, что эти удары сопровождаются попытками прорыва малыми штурмовыми группами. Также в последнее время россияне расширили географию таких атак: если раньше активность наблюдалась вблизи Басовки и Журавки, то теперь фиксируются попытки продвижения и в направлениях Веселовки и Владимировки.

В то же время Демченко отметил, что враг не применяет бронетехнику для наступления на Сумщине.

"Эти малые штурмовые группы периодически пытаются продвигаться на квадроциклах или мотоциклах, чтобы использовать скорость и... максимально продвинуться вглубь нашей территории", – заявил спикер.

Несмотря на это он заверил, что Силы обороны эффективно сдерживают натиск российских войск.