Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Смотрите также Враг без остановки атакует на Покровском и Новопавловском направлениях: карта боевых действий 17 июля

Что в ЦПД говорят о ситуации на фронте?

Коваленко подчеркнул, что несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, по состоянию на сейчас есть стабилизация линии боевого соприкосновения.

У россиян не получился прорыв, который они планировали на Востоке и Сумщине,

– отметил он.

Особенность современной войны заключается в том, что военные должны перемещаться к линии боевого соприкосновения без техники, а дистанция составляет 15 – 17 километров. Фронт настолько насыщен дронами, и, например, мотоциклов на всех не хватает, а техника – легкая мишень. Кроме того, сейчас дроны не жалеют на отдельного солдата врага.

"Поэтому заявления о способности "обвалить фронт" от россиян довольно сомнительны и они существуют в информационном пространстве, – подчеркнул Коваленко.

Несмотря на это, на фронте остаются сложные бои и не спадает интенсивность штурмов. Местами враг ползет в разбитых населенных пунктах.