Командир бригады 13 бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский рассказал в интервью УП, что у наших военных есть проблемы со связью, пишет 24 Канал.

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Первое, что бы я выделил, это разведка и наши коммуникации, то есть связь. Основная проблема, которую я вижу, это закрытая интернет-связь и радиосвязь. Мы до сих пор пользуемся моторолами. Это же гражданская связь,

– рассказал военный.

Командир рассказал, что один из стандартов перехода в НАТО – это полностью закрытая связь. Так, США и члены Альянса не понимают, что такое открытая и закрытая связь. Ведь у них все закрыто.

Игорь Оболенский сказал, что можно много говорить о нехватке людей, фортификационные сооружения.

"Мы можем об этом разговаривать очень много, но я так же могу привести пример "Вереса" (командир батальона "К-2" – 24 Канал), который стоит два года на нереально большом фронте (между Донецком и Луганщиной – 24 Канал) и эффективно обороняется", – сказал командир 3 бригады Нацгвардии "Хартия".

Он пояснил, что это, благодаря тому, что эффективно, что думает, что заставляет людей работать.