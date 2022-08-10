русские захватчики наступают для того, чтобы улучшить свое тактическое положение. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 10 августа.

Обратите внимание Враг пытается возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, бои продолжаются

У Ветеринарного враг отошел с потерями

С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия в направлении Байрак – Гусаровка,

– говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы в Харьковском направлении не прекращались. Оккупанты били из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шевел.

На Славянском направлении россияне обстреляли районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Донбассе продолжаются тяжелые бои

На Бахмутском направлении захватчики пытались штурмовать направления Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. ВСУ отбили их атаку, поэтому оккупанты отошли.

На Авдеевском направлении враг принялся возобновить наступление на направлении Донецк – Пески. Там продолжаются бои.

Оккупанты наступали в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка, но безрезультатно. Они лишь понесли потери.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 9 августа: видео