Полковник армии США ответил, когда будут лучшие условия для наступления ВСУ на Крым
- Полковник в отставке Джон Свит считает, что ВСУ могут осуществить контрнаступление на Крым после падения Керченского моста.
- Для наступления Украине нужно накопить бронетанковые силы с артиллерией и личным составом, что является сложной задачей из-за современных спутниковых технологий и беспилотников.
Украина имеет цель освободить временно оккупированный Крым. Очевидно, будут новые удары по Керченскому мосту. Когда он упадет, тогда ВСУ могут осуществить контрнаступление на полуостров.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник армии США в отставке Джон Свит. Однако Украине придется накопить бронетанковые силы с артиллерией и личным составом, что будет сложной задачей.
Читайте также Неспокойная ночь в Крыму: беспилотники поразили нефтяной терминал и электроподстанции
Когда возможно наступление на Крым?
Джон Свит отметил, что контроль над Крымом крайне важен, в частности, потому что он дает возможность иметь влияние на Черное море. Украина планирует деоккупировать полуостров, но сначала для этого нужно создать условия. Сейчас наши защитники атакуют Крым, уничтожают вражеские системы ПВО.
Вероятно, мы снова будем видеть угрозы Керченскому мосту. Когда он рухнет, предполагаю, что мы станем свидетелями какого-то контрнаступления с целью повторного захвата Крыма. Украине придется накопить бронетанковые силы с артиллерией и личным составом. Это будет сложно в наше время с учетом спутниковых технологий и беспилотников,
– пояснил он.
По словам полковника армии США в отставке, неизвестно, будут ли ВСУ сначала действовать в Крыму, а затем на оккупированных территориях. Это тактическая ситуация, которая зависит от того, что происходит на земле, как война будет развиваться сегодня и в следующие 3 – 6 месяцев.
Что происходит в Крыму сейчас?
Вечером 12 октября беспилотники атаковали Крым. Они нанесли удары по нефтебазе в Федосии. Там вспыхнул масштабный пожар.
Утром 13 октября в Крыму снова раздавались взрывы. Под ударом дронов могла оказаться Таврическая ТЭС. Местные жители жаловались на проблемы с электроснабжением в Симферополе, в Феодосии. Взрывы также слышали вблизи поселка Гвардейское, где расположены склады, откуда россияне запускают "Шахеды" по материковой Украине.
Кроме того, якобы под атакой оказалась электроподстанция "Кафа", рядом заметили пожар. Объект обеспечивает распределение электроэнергии между северной и восточной частями полуострова.
Вечером 13 октября в Крыму снова прозвучала серия мощных взрывов в районе Симферополя или Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Это могло быть попадание дронов.