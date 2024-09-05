После отставки с должности министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной в феврале 2024 года, ведомство получило новую руководительницу. 5 сентября народные депутаты поддержали назначение Натальи Калмыковой на должность главы Минветеранов.

До этого времени Калмыкова была заместителем министра обороны. Биографию нового министра читайте в материале 24 Канала.

Медицинское и управленческое образование, занятия боевыми искусствами

Наталья Калмыкова родилась 4 февраля 1982 года в Виннице. Там же окончила школу и поступила в 1999 году в Винницкий национальный медицинский университет. Будучи студенткой, будущий министр занималась боевыми искусствами, а если точнее – кунг-фу. После окончания университета с 2005 по 2012 годы была врачом-интерном Городской больницы скорой медицинской помощи в Виннице.

Интернатуру она также совмещала с другой работой. Например, в течение 2007 – 2008 годов Наталья Калмыкова работала консультантом по медицинским вопросам представительства фирмы "Алкон Фармасьютикалс ЛТД" в Украине. С 2008 по 2012 работала консультантом по маркетингу ЧП "Дельта Медикел". Там уже работала и с 2014 по 2017 годы.



Наталья Калмыкова / Фото с фейсбук-страницы министра

В сентябре 2019 года поступила в Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления и администрирования" и получила диплом с отличием.

Также Калмыкова училась в бизнес-школе MIM-Kyiv по программе MBA (master of business administration). Завершила программу Fulbright Research and Development в Университете штата Нью-Йорк в Буффало.

Волонтерская деятельность Натальи Калмыковой

В 2014 году, когда началась российско-украинская война, Наталья Калмыкова начала активно заниматься волонтерской деятельностью. Это решение она объясняет просто – многие ее однокурсники из Винницкого медицинского университета стали боевыми медиками, поэтому нужно было им помогать. В более поздних интервью Калмыкова вспоминала, что ее волонтерство началось с того, что она покупала за свой счет аптечки и рюкзаки и передавала их медикам на Восток.

Через год Калмыкова присоединилась к благотворительному фонду "Вернись живым" как волонтер и впоследствии перешла работать туда и возглавила военный отдел фонда. По воспоминаниям будущего министра, работа была довольно органичной, ведь она, как гражданская, имела управленческие навыки, а ее подчиненные – военную компетенцию, что позволяло совместно достигать результатов.



Наталья Калмыкова / Фото с фейсбук-страницы министра

Опыт управления ветеранами очень своеобразный. Это управление людьми, которые, с одной стороны, привыкли к военным подходам. Но они уже ветераны, которые имеют свое мнение. Поэтому все надо было сделать так, чтобы был результат. И он был, команда работала слаженно по всем направлениям и начинала новые,

– вспоминала Калмыкова в интервью Elle.

Основным своим достижением за время работы в "Вернись живым" Калмыкова считает то, что фонд начал сотрудничать с подразделениями на уровне командиров бригад и командующих – не в последнюю очередь благодаря ее стараниям и коммуникации.



Наталья Калмыкова / Фото с фейсбук-страницы министра

По словам будущего министра, работа в фонде дала ей понимание правильной коммуникации с военными и ветеранами.

В должности советника Сырского

В 2021 году Наталья Калмыкова получила должность советника Командующего Сухопутными войсками Александра Сырского по гендерным вопросам. Основным направлением деятельности будущего министра было содействие в построении гендерно равной системы в Сухопутных войсках, ведь, по ее словам, женщины в армии имеют большой потенциал, однако до сих пор остается немало проблем.



Наталья Калмыкова и Александр Сырский / Фото с фейсбук-страницы министра

Например, Наталья Калмыкова отмечает то, что на уровне командования при ее содействии было признано, что в армии существует проблема сексуальных домогательств. Также отдельной темой была женская военная форма, которая, правда, появилась уже во время полномасштабного вторжения.

Запуск Украинского ветеранского фонда

Позже Наталья Калмыкова подалась на конкурс на должность главы новой бюджетной структуры – Украинского ветеранского фонда при Министерстве ветеранов, где и победила и в феврале 2022 года возглавила его. Но за считанные дни началась полномасштабная война.

Будущий министр с детьми в то время оставалась в Киеве и только через несколько недель эвакуировала детей в Польшу. Калмыкова продолжала работу и поиск специалистов для работы фонда.

Это была реальность, когда мы не знали точно, будет ли бюджет. Но существовало понимание, что нам нужно создавать те вещи, которые будут полезны защитникам и их семьям. Поэтому мы начали с быстрых решений – запустили чат-бот, где семьи во время эвакуации смогли получить полезную информацию и тому подобное. Довольно быстро мы запустили программу микрофинансирования и начали возмещать расходы для предпринимателей, которые были внутренне перемещенными лицами, чтобы люди могли каким-то образом начинать работать и зарабатывать,

– рассказывала Калмыкова в более поздних интервью.



Наталья Калмыкова / Фото с фейсбук-страницы министра

Особое внимание фонд уделял ветеранскому предпринимательству – финансированию инициатив ветеранов, которые возвращались к гражданской жизни. Возглавляла ветеранский фонд Калмыкова до сентября 2023 года, а затем перешла в Минобороны на должность заместителя министра Рустема Умерова по социальным вопросам.

Личная жизнь нового министра

Отец Натальи Калмыковой – кубинец. С ее матерью познакомился во время учебы в Москве, и когда Наталье было 4, семья переехала на Кубу. Там они провели следующие 4 года. По ее словам, именно этот период жизни обусловил ее любовь к танцам – сальсе и танго.

У Натальи есть трое братьев, однако из-за них вспыхнул скандал. Один из них – Алексей – сейчас живет в США, а Анатолий – активный пользователь российской соцсети ВКонтакте, где распространяет насмешки над лозунгами Революции Достоинства. Однако взгляды своих родственников Наталья Калмыкова не комментирует.

Министр воспитывает двух сыновей – Даниила и Владимира.