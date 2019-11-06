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      Наталья Василюк вошла в двадцатку самых успешных менеджеров украинских компаний

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      Наталья Василюк
      Наталья Василюк

      Член совета директоров группы компаний "Укрлендфарминг", член совета директоров и генеральный директор Avangardco IPL Наталья Василюк вошла в ТОП-20 самых успешных менеджеров украинских компаний по версии экономического издания "Власть денег".

      "Власть денег" опубликовала рейтинг самых успешных менеджеров украинских компаний. Рейтинг составлен в алфавитном порядке (по фамилиям), без ранжирования по номерам. При отборе кандидатов, отмечает издание, главным критерием было умение найти эффективный ответ на вызовы, стоящие перед компанией, в том числе и на проблемы, которые возникли из-за внешних, не зависящих от компании обстоятельств. Также учитывались опыт работы и другие профессиональные показатели. Использовались сведения из различных открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов.

      Наталья Василюк начала свою карьеру в 2004 году в качестве директора по продажам и маркетингу в ООО "Прикарпатская Финансовая Компания". С 2004 по 2007 год была финансовым директором ООО "Станиславская Торговая Компания". Наталья Василюк начала работать в группе компаний "Авангард" в 2007 году. До января 2013 года занимала должность генерального директора компании. В апреле 2010 года вошла в состав совета директоров AVANGARDCO IPL, оставаясь генеральным директором. Возглавляла совет директоров AVANGARDCO IPL в период с января 2013 по апрель 2016 г., в апреле 2016 г. повторно назначена генеральным директором AVANGARDCO IPL.

      AVANGARDCO IPL – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. С мая 2010 г. акции AVANGARDCO IPL в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже. Компания занимает 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка сухих яичных продуктов в Украине. Поголовье кур-несушек AVANGARDCO IPL одно из крупнейших в Европе. В Украине продукция компании известна под торговой маркой "Квочка".

      Производственный цикл AVANGARDCO IPL является вертикально интегрированным. Компания управляет каждым из ключевых этапов цепочки создания стоимости – от производства комбикормов и разведения кур-несушек до реализации яиц и яичных продуктов. Предприятия AVANGARDCO IPL расположены в Украине.

      В первом полугодии 2019 года в сравнении с первым полугодием прошлого года агрохолдинг AVANGARDCO IPL увеличил производство яиц на 44%, до 1,8 млрд штук, а экспорт – в 2,64 раза, до 785 млн шт. Консолидированная выручка выросла на 25%, до $84,8 млн, экспортная выручка – на 57% и составила 53% в консолидированной выручке компании. Компания экспортирует свою продукцию уже в более чем 40 стран мира – в страны Евросоюза, на Ближний Восток, в страны Африки, Азии и СНГ.

      "Во втором полугодии 2019 года компания сосредоточится на трех ключевых направлениях развития: росте продаж, работе над долгосрочными отношениями с иностранными партнерами и сохранении высокого качества продукции", – отмечает Наталья Василюк.

      AVANGARDCO IPL входит в структуру Группы компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В состав AVANGARDCO IPL входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, 2 птицекомплекса полного цикла "Авис" и "Чернобаевское" и биогазовый завод. В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", который является одним из наиболее технологически развитых объектов по переработке яиц в Европе.

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      Теги: Новости Украины Укрлендфарминг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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