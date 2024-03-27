Напомним, что ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал другие европейские страны вести подготовку к возможному столкновению с Россией. Речь, в частности, и о вероятном возвращении призыва на военную службу.

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Россия ведет себя безответственно

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что страны НАТО должны стремиться создать больше "стратегических трудностей", чтобы обуздать наглое поведение страны-агрессора.

Чиновник также отметил, что первым приоритетом должно быть прекращение агрессии России против Украины. По его мнению, НАТО делает недостаточно для сдерживания врага и окончания войны.

Мы должны понять, что Россия это сосед, который ведет себя безответственно, который запугивает мир безответственными ядерными угрозами и идеей воссоздания своей бывшей империи с помощью независимых суверенных государств. Мы должны положить этому конец. Мы должны создать больше стратегических трудностей для России,

– заявил Билльстрем.

Отмечается, что комментарии шведского министра частично перекликаются с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал к "стратегической неопределенности" в отношении России.

В частности, заметим также на том, что еще недавно французский лидер заявил о возможности ввода войск Североатлантического Альянса в наше государство, что вызвало жаркие дискуссии среди союзников.

НАТО делает недостаточно

Министр иностранных дел Швеции убежден, что такая идея Макрона является слишком смелой для тех стран, которые только недавно присоединились к НАТО. Например, Швеция вступила в Альянс только в марте 2024 года.

"Что касается французского предложения тренировать украинский персонал на украинской земле, то для Швеции это не обсуждается", – отметил он.

Вероятно, политик намекнул, что Стокгольм считает развертывание дебатов вокруг комментариев Макрона несвоевременным. В то же время Билльстрем подчеркнул, что "не все страны понимают, насколько срочно нужно действовать".

Это заявление касается прекращения российской агрессии против Украины. По его словам, предоставление Украине большего количества военной техники "не является вопросом промышленного потенциала", а "сводится к политическому лидерству и политической воле".

Эти страны должны понять, что конфликт есть, и что мы должны иметь с ним дело. НАТО делает недостаточно для Украины,

– отметил он.