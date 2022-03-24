Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 каналу.

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"В контексте Украины было бы важно, если бы НАТО напомнило, что имеет, в частности, США, лучшие в мире перехватчики ракет, ядерных также", – отметил военный эксперт.

По словам Мусиенко, как только США или разведки западных стран будут иметь информацию, что ядерная угроза близка к 70 – 90%, они должны заявить о готовности закрыть на это время воздушное пространство Украины с помощью "натовских" систем противоракетной обороны.

Я считаю, что это был бы очень решительный, волевой шаг, который бы продемонстрировал единство НАТО и подал России правильные сигналы о том, что не нужно играть такими серьезными вещами ради амбиций одного пожилого диктатора. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Мусиенко рассказал о ядерной угрозе и возможностях НАТО: смотрите видео