Разведка НАТО сообщает, что российские оккупанты не смогли добиться значительных результатов в Украине. И согласно оценке Североатлантического Альянса, вряд ли Кремлю удастся добиться значительного прогресса в ближайшем будущем.

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НАТО о действиях России

Чиновник альянса добавил, что россияне используют все, что имеют, но это не дает желаемого результата. По его словам, они зафиксировали очень мало изменений. Поэтому в НАТО не ожидают, что оккупанты в последующие несколько дней добьются каких-либо успехов.

Никто не думал, что они столкнутся с этими простыми проблемами. Через две недели они так и не смогли решать свои проблемы с логистикой,

– заявил чиновник.

В НАТО также добавили, что изменение стратегии к прямому нацеливанию на ключевые городские центры, что привело к более мощным бомбардировкам некоторых городов, также не дало существенного результата.

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