Об этом заявил президент США, выступая в Варшаве, передает 24 канал.
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Джо Байден подчеркнул, что НАТО защищает демократию, она никогда не угрожала России и не хотела этого сделать.
По его словам, накануне США и НАТО в течение многих месяцев пытались сотрудничать с Россией.
"Мы снова и снова общались по телефону, и мы предлагали действительно дипломатические средства урегулирования этой проблемы, конткретные средства для сохранения европейской безопасности и доверия со всех сторон", – говорит президент США.
Однако, как заверил Байден, Россия изначально была склонна к насилию, и большинство стран не поверило, когда США сообщили, что россияне пересекут границу и вторгнутся в Украину.
Мы неоднократно это повторяли. Но РФ постоянно говорила, что их не интересует война, и они гарантировали, что не будут вторгаться в Украину, а все военные на границе – это только для учений… Им нет вообще никакого оправдания. Это не было ничем спровоцировано,
– заявил президент США.