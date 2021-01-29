В Черном море войска НАТО провели масштабные военные учения. Их цель – повышение совместимости сил альянса и государств-союзников.

Источник: твиттер 6-го флота Военно-морских сил США

Операция состоялась по принципу "многосферности", то есть в воздухе, на море и киберпространстве. Кроме того, использовали кинетическое и некинетическое оружие.

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Что известно об учениях в Черном море

Участие в учениях приняли корабли флота США, эсминец Porter, ракетный эсминец Donald Cook, военный самолет P-8A, авиационный комплекс радиолокационного обнаружения и наведения AWACS, а также другие.

Будь то наши корабли или самолеты, мы здесь, в Черном море, поддерживаем Болгарию, Грузию, Турцию, Украину и Румынию,

- говорится в сообщении.



НАТО провели военные учения в Черном море / Фото 6-го флота Военно-морских сил США



Учения НАТО в Черном море / Фото 6-го флота Военно-морских сил США

Обратите внимание! 23 января впервые в 2021 году военный эсминец США вошел в Черное море. Им стал корабль USS Donald Сооке. В России заявили, что будут наблюдать за действиями американского эсминца.



Заметим, военные корабли США в Черном море участвуют в проведении операций по обеспечению безопасности.