НАТО провело масштабные учения в Черном море: фото
В Черном море войска НАТО провели масштабные военные учения. Их цель – повышение совместимости сил альянса и государств-союзников.
Источник: твиттер 6-го флота Военно-морских сил США
Операция состоялась по принципу "многосферности", то есть в воздухе, на море и киберпространстве. Кроме того, использовали кинетическое и некинетическое оружие.
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Что известно об учениях в Черном море
Участие в учениях приняли корабли флота США, эсминец Porter, ракетный эсминец Donald Cook, военный самолет P-8A, авиационный комплекс радиолокационного обнаружения и наведения AWACS, а также другие.
Будь то наши корабли или самолеты, мы здесь, в Черном море, поддерживаем Болгарию, Грузию, Турцию, Украину и Румынию,
- говорится в сообщении.
НАТО провели военные учения в Черном море / Фото 6-го флота Военно-морских сил США
Учения НАТО в Черном море / Фото 6-го флота Военно-морских сил США
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