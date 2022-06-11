Об этом 24 каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. По его мнению, эта масштабная агрессия России против Украины действительно "разбудила" Запад.

К теме ЕС выделяет Украине дополнительные 205 миллионов евро на помощь

Он подчеркнул, что даже те страны, которые далеко расположены от Украины, понимают, что Россия – стратегическая угроза надолго.

По его словам, опросы из таких стран, как Испания или Португалия, показывают жесткие настроения по поводу действий России.

Там понимают, что Россия – это угроза всей европейской безопасности. А в восточной Европе это понимают еще больше. Сейчас инициативу от бюрократизированной Франции и Германии пытаются перехватить страны центральной Европы для формирования новой безопасности,

– считает Дубовик.

Он подчеркнул, что сейчас происходит определенная мирная борьба внутри Европы и НАТО по поводу того, кто будет корректировать порядок на будущее – проукраинские страны восточной Европы или Германия и Франция, которые толкают к взаимопониманию с Россией.

Почему вместо помощи Украине Европа укрепляет свои границы

На это эксперт ответил, что Европа должна делать и то и другое – помогать Украине и укреплять восточные границы НАТО.

Он заверил, что некоторые страны ЕС помогают нам, в том числе и для того, чтобы российские войска не продвинулись на Запад Украины.

Однако там понимают, что сейчас нужно укреплять восточные границы ЕС. Некоторые страны, даже более "мягкие" к России, направляют свои войска и технику в восточноевропейские страны,

– заметил Дубовик.

По его мнению, они готовятся к защите.

"И потому арсеналы многих стран "вычищены". Даже в Америке нет всегда "Стингеров" или "Джавелинов", чтобы предоставить их Украине. Поляки тоже отдали все свои танки Украине и ждут новые", – говорит он.

По его словам, никто в Европе не был готов к такой полномасштабной войне России и нашей обороне.

Поэтому они пытаются понять, что нам еще предоставить. Однако, это делается не быстро. Вместо упреков в их адрес, надо счесть то, что нам уже дали. Но нам нужно больше сейчас,

– считает Дубовик.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вместо конкретной позиции некоторые европейские государства пытаются "помирить" нас с Россией, чтобы продолжить вести дела со страной-агрессором. По его словам, нашей армии нужно иметь в 10 раз больше техники и людей.

Видео по теме – Европа не показала, что будет сражаться с Путиным до конца, – Давидюк