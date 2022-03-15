В настоящее время НАТО направляет подкрепление на восточный фланг, чтобы защитить страны-члены от любой возможной агрессии.

К теме Я предупреждал НАТО, что Россия пойдет на нас войной, теперь говорю, что война пойдет на них – Зеленский

Впервые в истории

В последние недели союзники развернули тысячи военнослужащих в восточной, центральной и юго-восточной части Альянса. Еще больше военных перевели в режим ожидания.

Мы впервые развернули Силы реагирования НАТО. НАТО имеет около 130 реактивных самолетов в повышенной боевой готовности и более 120 кораблей союзников в море от Крайнего Севера до Средиземного моря.

– говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главная задача НАТО – "обезопасить 30 наших государств и продолжать делать все необходимое для защиты каждого дюйма территории НАТО".

Между тем, в комментариях в инстаграме пользователи массово просят закрыть небо над Украиной.

Это только вопрос времени, – Зеленский о ракетах на территории НАТО, если не закроют небо: смотрите видео