16:45
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, 27 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пыни
      Вєсті.UA
      20:18, 27 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Нацбанк выкупил абсолютно рекордные 1,5 миллиарда долларов: что это означает

      50 Читати новину українською
      Нацбанк выкупил абсолютно рекордные 1,5 миллиарда долларов / pmg.ua

      НБУ в последнюю неделю 2019 года выкупил с межбанковского валютного рынка в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас это абсолютный рекорд по валютным интервенциям.

      Нацбанк купил на рынке 1,558 миллиарда долларов, а продал из резервов 50 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе НБУ. Чистая покупка валюты за неделю едва ли не впервые достигла 1,508 миллиарда долларов.

      Нужно знать: Что будет с гривной в ближайшее время: в правительстве дали прогноз

      Декабрь стал месяцем, в течение которого НБУ выкупил больше валюты – почти 3 миллиарда долларов.

      Важно! С начала года Нацбанк купил 8,4 миллиарда долларов, а продал из резервов 529,23 миллиона долларов.

      Таким образом, золотовалютные резервы пополнили на почти 8 миллиардов долларов. Заметим, что эта сумма больше программы Международного валютного фонда, которая должна действовать следующие 3 года. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы.

      Что означает выкуп валюты в крупных размерах?

      Выкуп валюты в больших объемах свидетельствует об избыточном предложении валюты и попытках НБУ сдержать ревальвацию гривны, то есть ее укрепление.

      Выкупленные доллары с рынка направляют в международные золотовалютные резервы Украины. Покупая валюту на рынке, НБУ выводит в обращение новые гривны (то есть печатает деньги).

      Несмотря на значительные объемы выкупа валюты, курс гривны продолжает укрепляться. Это означает, что объемы предложения валюты значительно превышают объемы спроса на нее.

      Интересно! В 2019 году курс украинской гривны относительно доллара повысился на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли. Больше – здесь.

      Почему гривна укрепляется?

      Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      К теме: Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснения Гончарука

      Укрепления объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      Обратите внимание: Бюджет-2020: какой курс доллара заложили в госбюджет


      валюта гривня долар курс нбу

      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
      сегодня
      127353
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Курсы валют Деньги Гривна Доллар-Гривна НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:38 ГАСИ получила шанс на перезагрузку
      2
      сегодня , 15:31 Обмін полоненими: три негативні наслідки для України
      Оксана Сироїд 756
      сегодня , 15:30 Крах судової реформи Порошенка: найгучніші рішення 2019 року
      Роман Маселко 65
      сегодня , 15:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 162
      сегодня , 14:30 Брехня Мартиненка руйнується: за що екснардепа судитимуть в Швейцарії
      Сергій Лещенко 113
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук