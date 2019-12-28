Нацбанк выкупил абсолютно рекордные 1,5 миллиарда долларов: что это означает

НБУ в последнюю неделю 2019 года выкупил с межбанковского валютного рынка в 1,5 миллиарда долларов. Сейчас это абсолютный рекорд по валютным интервенциям.

Нацбанк купил на рынке 1,558 миллиарда долларов, а продал из резервов 50 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе НБУ. Чистая покупка валюты за неделю едва ли не впервые достигла 1,508 миллиарда долларов.

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Декабрь стал месяцем, в течение которого НБУ выкупил больше валюты – почти 3 миллиарда долларов.

Важно! С начала года Нацбанк купил 8,4 миллиарда долларов, а продал из резервов 529,23 миллиона долларов.

Таким образом, золотовалютные резервы пополнили на почти 8 миллиардов долларов. Заметим, что эта сумма больше программы Международного валютного фонда, которая должна действовать следующие 3 года. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы.

Что означает выкуп валюты в крупных размерах?

Выкуп валюты в больших объемах свидетельствует об избыточном предложении валюты и попытках НБУ сдержать ревальвацию гривны, то есть ее укрепление.

Выкупленные доллары с рынка направляют в международные золотовалютные резервы Украины. Покупая валюту на рынке, НБУ выводит в обращение новые гривны (то есть печатает деньги).

Несмотря на значительные объемы выкупа валюты, курс гривны продолжает укрепляться. Это означает, что объемы предложения валюты значительно превышают объемы спроса на нее.

Интересно! В 2019 году курс украинской гривны относительно доллара повысился на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли. Больше – здесь.

Почему гривна укрепляется?

Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

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Укрепления объясняют так:

ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высоким урожаем зерновых;

низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

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Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала