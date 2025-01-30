Имея 19 миллиардов гривен в январе, предприятие не профинансировало ни одного контракта. Об этом NAUDI заявила в своем официальном письме.

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"Несмотря на выделение Министерством финансов еще 3 января 2025 года 19 миллиардов гривен на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта. Это ставит под угрозу своевременные поставки критически важных боеприпасов и техники для Сил Обороны Украины", – отметили в обращении.

Такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность: более 80 предприятий ОПК, что в прошлом году обеспечили более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты. Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, что грозит срывом поставок вооружения минимум на два месяца,

– говорится в сообщении.

NAUDI призвала Владимира Зеленского принять безотлагательные меры для нормализации работы "Агентства оборонных закупок" и гарантировать стабильное финансирование контрактов.