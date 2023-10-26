Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что ЕС не имеет права на усталость от войны. Кроме того, он осудил "заигрывание" некоторых государств-членов ЕС с Россией, сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.
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Литовский лидер объяснил важность поддержки Украины
По его словам, такие действия посылают неправильный сигнал в первую очередь международному сообществу, а также Украине, которая борется за независимость.
Я вижу, что некоторые страны начинают устанавливать какую-то особую дипломатию с режимом, армия которого совершает зверства, убивая людей на территории Украины. (...) Если Украина проиграет, я исключаю такую возможность, но, если, представим себе, у нас будет совершенно новый статус-кво в нашем регионе. Это будет хрупкая безопасность всех нас, не только восточных пограничных стран, но и всего Европейского Союза,
– сказал Науседа.
Литовский президент призвал своих европейских коллег оставаться объединенными и не раскалывать внешнюю политику ЕС по продлению помощи Украине. Науседа поддержал выделение 50 миллиардов евро в рамках Ukrainian Facility, однако отметив, что этой суммы будет недостаточно. Также он поддерживает и введение новых санкций против России.
"12-й пакет санкций, важный вопрос. Мы должны быть жестокими и решительными. Мы должны охватить "Росатом", информационно-коммуникационные и другие виды технологий. И мы должны найти компромисс в этом вопросе", – сказал он.
Другие заявления президента Литвы
- Гитанас Науседа недавно прокомментировал слова Владимира Зеленского, который предупреждал, что Россия может восстановить силы и напасть на страны Балтии, если дать ей передышку или если она "сломает" Украину. Президент Литвы согласился с мнением украинского коллеги.
- В то же время литовский лидер подчеркнул, что этого не произойдет, потому что наше государство выиграет и "сломает позвоночник" стране-агрессору. Он назвал Украину форпостом свободы.
- Как сообщалось ранее, Науседа выразил надежду, что в 2024 году на саммите НАТО в Вашингтоне членству Украины в Альянсе дадут "зеленый свет". Он заверил, что его страна и Польша приложат максимум усилий для этого.