Наводнение и разрушение в западной и центральной части Германии вызвал циклон Бернд. Именно он принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям.

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Последствия непогоды в Германии

Больше всего от сильных ливней пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Из-за огромного количества осадков реки вышли из берегов, а некоторые дома обвалились.

Я поражена этой катастрофой, от которой пострадали так много людей. Выражаю соболезнования родственникам погибших и пропавших без вести. От всей души благодарю многих неутомимых сотрудников службы экстренной помощи,

– заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Местные жители отметили, что никогда не видели такого разрушительного потопа. Из-за ливней, начавшихся еще 14 июля, целые регионы парализовала непогода.

Что известно о погибших и пострадавших

По последним данным, непогода унесла жизни уже 42 человек, среди них 2 спасателя. Еще по меньшей мере 50 человек числятся пропавшими без вести, а 70 – пострадали.

Непогода наделала бед в Германии: смотрите видео

Некоторые регионы сильно пострадали: смотрите видео

Наводнение вызвало обрушение домов / Фото BELTA, РИА