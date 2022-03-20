Оккупантам дали хорошею взбучку под Харьковом, поэтому некоторые уже отказываются воевать.

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Они хотят домой

Речь идет о 10 российских военных из 138-й мотострелковой бригады, пытавшейся "взять" Харьков. После тяжелых боев и серьезных потерь они не захотели воевать и подстрекали своих ехать домой. Теперь комендатура русского Белгорода приступила к расследованию.

Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые участвовали в наступлении на Харьков, и из-за больших потерь части отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой,

– говорится в сообщении от Генштаба.

Добавим , ВСУ надежно держат оборону города, а на некоторых участках переходят в контратаку. Впрочем, оккупанты до сих пор цинично обстреливают Харьков.