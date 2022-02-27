ВСУ дают преданный и храбрый отпор российским оккупантам. За несколько дней в Украине российская армия понесла очень большие потери, а отважные украинские воины продолжают активно уничтожать врага и его технику.

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Оккупанты больше не хотят воевать

Как сообщили в Генштабе ВСУ, морально-психологическое состояние солдат врага находится на очень низком уровне. Отсутствие обеспечения, роль пушечного мяса и яростное сопротивление украинских воинов и населения ставит их перед выбором "плен или смерть".

Умирать в наступлении на Украину уже хотят не все оккупанты, поэтому решение сложить оружие набирает среди них все большую популярность. Например, возле села Корюковки на Черниговщине срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен.

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