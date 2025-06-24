Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Дело Назария Гусакова расследуется

Для более детального расследования о возможных мошенничествах во время сбора средств для львовянина Назария Гусакова полиция опрашивает людей, которые имеют по этому поводу какие-то показания. Во время досудебного расследования состоится проверка организации собрания, использования средств и было ли злоупотребление доверием.

Правоохранители готовы выслушать всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий Гусакова, или имеет любую информацию, которая может помочь следствию.

Все эти факты можно передать, обратившись к следователю Главного следственного управления по телефону по телефону по номеру (099) 302-15-24.

Напомним, относительно возможного обмана со стороны Назария Гусакова открыли два уголовных производства – за мошенничество и легализацию незаконно полученных доходов. Гусаков собирал деньги на лечение, но не отчитывался о расходах. Лекарства ему предоставлялись бесплатно, якобы за счет города, а потому в дополнительных средствах на препараты он не нуждался. Назар Гусаков использовал не менее 4 финансовых учреждения и криптокошелек, на котором уже лежит несколько миллионов долларов. После подозрения в мошенничестве активист выехал за границу.