Юрия Витренко назначили главой "Нафтогаза Украины" с нарушением закона о коррупции.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал журналист Мирослав Гай. По его словам, Закон "О противодействии коррупции" запрещает напрямую чиновникам работать на предприятиях, которые они контролировали, за которыми наблюдали или даже по которым просто готовили решения.

"Витренко стал руководителем Национальной компании "Нафтогаз", несмотря на то, что он в должности исполняющего обязанности министра энергетики контролировал это предприятие, наблюдал за его работой и готовил решения по нему. Прямой запрет, который распространяется на все юридические лица частного права, а по уставу "Нафтогаз" является именно такым. Кабинет Министров и самого Витренко это не остановило. Это означает, что Зеленский и Ермак вывели коррупцию на официальный государственный уровень", – заявил он.

Мирослав Гай также подчеркнул, что именно поэтому решения властей были критически восприняты мировым сообществом и западными партнерами.

"Весь цивилизованный мир возмутила даже не фигура, а то, как она назначена с нарушением всех процедур и норм. К критике со стороны ЕС присоединились также Великобритания, государственный департамент США. Все те, от кого сейчас зависит и финансовая безопасность Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен приезжает уже в среду. Манипулятивный снос наблюдательного совета крупнейшего энергетического предприятия и назначение главы с нарушением закона о предотвращении коррупции – это не просто выстрел в ногу накануне такой встречи", – заявил журналист.

Напомним, Кабинет министров днем ​​28 апреля уволил Андрея Коболева, который 7 лет возглавлял НАК "Нафтогаз Украины". На его место назначили исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

В "Нафтогазе" назвали решение незаконным. Формальным поводом для увольнения Коболева стал отчет 2020 года, где чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 миллиардов гривен. В самом "Нафтогазе" прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года чистая прибыль составит 10 миллиардов гривен.

Как сообщали СМИ, независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" направили письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, где отмечают, что у нового председателя правления Юрия Витренко конфликт интересов с наблюдательным советом. Конфликт возник после того, как Витренко в должности первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, предлагал КМУ оценить работу наблюдательного совета и работу правления неудовлетворительной.

Его назначение председателем правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов.