Названа дата, когда Государственное бюро расследований начнет работу

Государственное бюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу с 27 ноября 2018 года.

Об этом сообщает официальное издание "Урядовый курьер".

Читайте также: Ликвидация воровства: как обычные граждане могли бы получать деньги от борьбы с коррупцией

Директор ГБР Роман Труба проинформировал, что Госбюро расследований начнет работу как центральный орган исполнительной власти. ГБР будет осуществлять правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Между прочим, Роман Труба ранее сообщал, что на 27 ноября запланировано назначение 295 следственных ГБР, а также присяги. Среди них 102 следователи центрального аппарата и 193 следователи территориальных управлений ГБР.

В Держбюро отметили, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследования военных преступлений.

Что такое Государственное Бюро Расследований? Это структура, которая будет вести дела силовиков из Службы безопасности, Министерства внутренних дел, чиновников. От руководителей ГБР будет зависеть, будут ли отвечать за нарушение закона топ-чиновники.

Новость дополняется...