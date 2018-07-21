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Названы топ-10 самых опасных приложений для iOS и Android

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Аналитики составили антирейтинг приложений
Аналитики составили антирейтинг приложений / Unsplash

Компания Appthority выяснила, какие из опасных приложений для iOS и Android популярны в корпоративной сфере по состоянию на 2018 год.

Об этом говорится в отчете Appthority.

Приложениям присваивали уровень риска от 1 до 10. Слабым местом приложений для Android чаще всего становилась уязвимость, в iOS опасность уязвимости и утечка данных.

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Топ самых опасных приложений

Самыми опасными приложениями для Android назвали WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, Telegram, Slacker Radio, Shazam, TripAdvisor, mytaxi. Для iOS этот рейтинг выглядит так: WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, Waze, PayPal, WeChat, Telegram, eBay, The Weather Channel, Speedtest by Ookla.

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Также эксперты назвали и наиболее популярные среди запрещенных приложений.

Android: Facebook Messenger, Wickr Me, WhatsApp Messenger, Signal, Facebook, Instagram.

iOS: Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Tinder, Facebook, QQ, WeChat.

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Теги: Техно Смартфоны рейтинги
Источник: 24 Канал
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