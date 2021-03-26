Национальный банк Украины завершает подготовку предложений об изменениях в Закон Украины "О Национальном банке Украины", направленных в первую очередь на усовершенствование отношений между Радой НБУ и Правлением Центробанка.

Об этом и других инициативах НБУ рассказывает Кирилл Шевченко, председатель Национального банка Украины.

Проделана большая работа, направленная на повышение ответственности органов управления банковских учреждений за принятые решения. Меры по обеспечению прозрачности и стабильности банков и банковской системы в целом изложены в законопроекте, который сейчас рассматривают профильные комитеты Верховной Рады. В первую очередь речь идёт о внутреннем банковском контроле и управлении рисками.

Уязвимым местом банковской системы остаются неработающие кредиты. НБУ, в дополнение к традиционным регулярным методам, предлагает создать специализированный финансовый суд как инстанцию для решения спорных вопросов. Вопрос обсуждается в экспертной среде с привлечением специалистов из американских и европейских банков.

Кирилл Шевченко отмечает положительную роль сотрудничества между Национальным банком Украины и Международным валютным фондом, подчёркивая, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку МВФ.