НБУ продал более 143 миллиона долларов из валютных резервов: что это означает

Национальный банк Украины с 27 по 31 января продал 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов. Все для поддержания курса гривны.

Продажа валюты из золотовалютных резервов происходила на фоне постепенного роста курса валют в Украине, сообщили в пресс-службе НБУ.

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Нацбанк пытался сдерживать рост курса, продавая валюту, и "гася" пики спроса на валюту на межбанковском рынке.

Как изменился спрос на валюту

В январе 2020 года на валютном рынке Украины спрос на валюту значительно вырос, если сравнивать с декабрем 2019 года.

Национальний банк Украины выкупил с рынка 348 миллионов долларов в январе 2020 года. В то же время продал 250 миллионов долларов. Таким образом, чистое пополнение золотовалютных резервов составило 98 миллионов долларов.

Что такое золотовалютный резерв и для чего он нужен?Золотовалютные резервы, фактически, являются сбережениями государства на "черный день". В истории Украины было несколько примеров, как можно эффективно или не очень использовать госрезервы.



Например, президент Виктор Ющенко воспользовался ими, чтобы Украина смогла быстрее оправиться от мирового кризиса 2007 года. Зато Янукович сначала использовал резервы, чтобы удерживать стабильный курс гривны, а позже – чтобы не ехать с пустыми руками в Ростов.

Как изменился курс валют с начала 2020 года

От начала 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Всего в течение месяца курс вырос почти на 1 гривну.

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Тем временем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала