НБУ запрещает вводить какие-либо ограничения на депозиты

Национальный банк Украины (НБУ) запретил вводить ограничения на депозитах со сроком. После окончания срока люди могут распоряжаться им как угодно.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время брифинга.

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По его словам, за последние 10 дней оттока депозитов практически нет.

Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения на депозиты, срок которых истек. То есть, если у вас закончился депозит, можете делать с ним все что угодно: продолжить, снять. Никаких ограничений нет. В течение последних 10 дней в банковской системе практически нет оттока депозитов,

– сказал Смолий.

Что такое депозит?

Банковский вклад или средства, которые передает лицо банку, чтобы получить с них прибыль в виде процентов. Сейчас в Украине депозитная ставка около 14%. То есть, если вы вложите 1000 гривен в банк то через год получите 1140 гривен.