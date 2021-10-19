Однако впоследствии это категорически отрицал товарищ погибшего. Он сказал, что такого просто не могло быть.
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"Был трудоголиком и нормальным"
С журналистами пообщался коллега по работе Павлова. Он отметил, что тот был вполне нормальным человеком и у него не было алкогольной зависимости.
Он был трудоголиком, 90% своей жизни провел на работе. У нас на заводе это недопустимо,
– добавил мужчина.
Также он рассказал, что в день гибели заезжал к товарищу, чтобы привезти воды. Это объяснил тем, что Павлов тогда заболел и чувствовал слабость.
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Что было известно ранее
Тело Павлова-младшего обнаружил его друг примерно в 16:30. Впоследствии это подтвердили и в полиции. Там также отметили, что в день трагедии мужчина плохо себя чувствовал.
А с 11 часов утра он перестал выходить на связь. На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.
Коротко о смерти Константина Павлова
- Мэра Кривого Рога нашли мертвым 15 августа 2021 года в селе Вольное на Днепропетровщине.
- Правоохранители сразу открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Стало известно, что его могли довести до самоубийства и это было одной из версий следствия.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что держит дело на "личном контроле".
- Похороны политика состоялись 19 октября.