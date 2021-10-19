Однако впоследствии это категорически отрицал товарищ погибшего. Он сказал, что такого просто не могло быть.

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"Был трудоголиком и нормальным"

С журналистами пообщался коллега по работе Павлова. Он отметил, что тот был вполне нормальным человеком и у него не было алкогольной зависимости.

Он был трудоголиком, 90% своей жизни провел на работе. У нас на заводе это недопустимо,

– добавил мужчина.

Также он рассказал, что в день гибели заезжал к товарищу, чтобы привезти воды. Это объяснил тем, что Павлов тогда заболел и чувствовал слабость.

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Что было известно ранее

Тело Павлова-младшего обнаружил его друг примерно в 16:30. Впоследствии это подтвердили и в полиции. Там также отметили, что в день трагедии мужчина плохо себя чувствовал.

А с 11 часов утра он перестал выходить на связь. На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

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