Как рассказал друг правоохранителям, в тот день Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие.

Важно Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым

Перед работой мужчина заехал к Павлову, но тот отказался ехать на работу, объясняя это плохим самочувствием. В то же время он не захотел, чтобы ему вызвали скорую. Поэтому, друг уехал на работу без Павлова.

В 11:00 я решил позвонить, чтобы поинтересоваться его самочувствием. Он не взял (трубку – 24 канал). Звонил буквально каждые пять минут. Ничего. Потом позвонил через час. В последний раз я позвонил в 15:40, он не взял трубку,

– пояснил мужчина.

Он добавил, что после работы сразу же решил поехать к Павлову, чтобы проверить, все ли хорошо. Однако в квартире нашел мужчину уже мертвым.

Тело Павлова-младшего нашли в Кривом Роге / Алексей Таймурзин

В пресс-службе Нацполиции завили, тело Андрея Павлова нашли в квартире в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти.

Обратите внимание! Чуть больше месяц назад умер старший брат Андрея Павлова Константин. Он был мэром Кривого Рога.

Что известно о смерти Константина Павлова