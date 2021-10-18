Як розповів друг правоохоронцям, того дня Андрій Павлов скаржився на погане самопочуття.

Важливо Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

Перед роботою чоловік заїхав до Павлова, але той відмовився їхати на роботу, пояснюючи це поганим самопочуттям. Водночас він не захотів, аби йому викликали швидку. Тож, друг поїхав на роботу без Павлова.

Об 11:00 я вирішив зателефонувати, щоб поцікавитися його самопочуттям. Він не взяв (слухавку – 24 канал). Дзвонив буквально щоп'ять хвилин. Нічого. Потім подзвонив за годину. Востаннє я подзвонив о 15:40, він не взяв трубку,

– пояснив чоловік.

Він додав, що після роботи одразу ж вирішив поїхати до Павлова, аби перевірити, чи все добре. Однак у квартирі знайшов чоловіка вже мертвим.

Тіло Павлова-молодшого знайшли у Кривому Розі / Алексей Таймурзин

У пресслужбі Нацполіції завили, тіло Андрія Павлова знайшли у квартирі у Центрально-Міському районі Кривого Рога. За попередніми даними, на тілі чоловіка не виявили ознак насильницької смерті.

Зверніть увагу! Трохи більше за місяць тому помер старший брат Андрія Павлова Костянтин. Він був мером Кривого Рогу.

Що відомо про смерть Костянтина Павлова