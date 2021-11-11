Лукашенко использует газ для гибридных атак на Европу Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Важно Пусть безголовые думают, что говорят, – Лукашенко пригрозил Европе перекрытием газа

На ситуацию может повлиять Кремль

Пресс-секретарь Еврокомиссии убеждена, что самопровозглашенному белорусскому президенту не удастся запугать Евросоюз.

Относительно газа это будет новый инструмент гибридных атак, который прилагается к действующей ситуации с мигрантами. Мы видим угрозы, но мы четко заявили, что не дадим себя запугать,

– заявила спикер.

Также спикер убежден, что президент России Владимир Путин может повлиять на режим Лукашенко. Она призвала белорусские власти прекратить гибридные атаки на границе.

В Брюсселе подчеркнули, что газ является важным ресурсом и его нельзя использовать в политических спорах.

Другие заявления белорусского диктатора