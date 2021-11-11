Лукашенко использует газ для гибридных атак на Европу Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.
Важно Пусть безголовые думают, что говорят, – Лукашенко пригрозил Европе перекрытием газа
На ситуацию может повлиять Кремль
Пресс-секретарь Еврокомиссии убеждена, что самопровозглашенному белорусскому президенту не удастся запугать Евросоюз.
Относительно газа это будет новый инструмент гибридных атак, который прилагается к действующей ситуации с мигрантами. Мы видим угрозы, но мы четко заявили, что не дадим себя запугать,
– заявила спикер.
Также спикер убежден, что президент России Владимир Путин может повлиять на режим Лукашенко. Она призвала белорусские власти прекратить гибридные атаки на границе.
В Брюсселе подчеркнули, что газ является важным ресурсом и его нельзя использовать в политических спорах.
Другие заявления белорусского диктатора
- Из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко созвал совещание, на котором поручил "помочь" нелегалам на границе сухими дровами.
- Кроме того, по мнению Лукашенко, ситуацию в странах Балтии и Украине должна мониторить российская авиация.
- Также самопровозглашенный президент поручил отслеживать активность войск Польши и НАТО, чтобы "быть готовы к войне".