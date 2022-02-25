Украинцы не сдаются

Также один из наиболее влиятельных генералов Бундесвера, бывший советник по военным вопросам экс-канцлера Германии Меркель Эрих Вад сказал вчера в интервью для Spiegel: "с военной точки зрения для Украины все окончено".

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Ваши прогнозы провалились. Вы не дождетесь!

Киев не оцеплен, не сдан врагу. Прекратите распространять русскую пропаганду. Вместо этого лучше бы светофорное правительство решило вопрос с помощью летальным оружием и защиты гражданского населения для Украины. И прекратите панику, – заявил в ответ посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Поймите, мы будем сражаться за нашу страну и за наше свободное будущее. Мы не сдамся. Мы пережили нацизм, сталинизм и переживем рашизм. А, вот, ваши действия будут фиксироваться для истории.

В Германии некоторые ждут поражения Украины в войне с Россией / Скриншоты Светланы Мельник

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Но самое страшное, что это не единичное мнение среди политического истеблишмента Берлина.

Оно властвует в Германии и становится циничным обоснованием недейственности и холодного безразличия к акту российской агрессии, преступлению против человечности в Украине.

К сожалению, именно такие советники сегодня настраивают немецкое правительство оставить Украину на произвол судьбы.

Такая реакция просто шокировала нас. Потому со вчерашнего дня Посол активно включился в телемедийный марафон. Практически до изнеможения.

Но мы и дальше взываем к немецкой общественности: выходите на улицы, пишите письма, организуйте демо, делает все, что возможно, чтобы как-то изменить эту циничную политику правительства Берлина.

Медийный марофон и поиск всех возможных дипломатических каналов воздействия на агрессора продолжаем и сегодня утром.

Всех украинцев безгранично люблю. Вы самые смелые, отважные в мире и потому самые прекрасные!

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