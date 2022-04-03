Так Сухопутные войска ВСУ показали несколько вражеских машин. Их орки оставили у реки Ирпень.

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ВСУ пополнили свой "автопарк"

На видео можно увидеть как совсем целые, так и уничтоженные вражеские машины. А еще больше поражают воронки возле них. Очевидно, наши бойцы изрядно им там накидывали, что у орков не осталось выбора. Те, в чью бронетехнику не попали, просто сбежали, чтобы остаться в живых. И очень правильно поступили.

Смотрите, как россияне оставили под открытым небом свою бронетехнику:

Мы, конечно же, не надеемся, что они убедят других дружков не воевать в Украине. Но есть высокие шансы, что они сами не рискнут вернуться в нашу страну.

Накануне украинским бойцам удалось захватить российский "Солнцепек" . И хотя РСЗО немного подбита, ее отремонтируют и отправят в бой против орков. Мы просто обожаем, когда российских наемников уничтожают их же техникой.