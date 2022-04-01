Пограничники в Киевской области задержали россиянина, который яростно ненавидит Украину и ее народ.

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Известно, что мужчина 1980 года рождения и является уроженцем Татарской АССР. Однако жил в Украине и имел вид на временное проживание.

Мужчина ждал "русского мира" и очень радовался, когда российская орда начала продвигаться в Украину. Об этом он писал в сообщениях своей любимой и отправлял в Россию.

Однако когда он понял, что этого не произойдет, решил бежать в Польшу. В Киевской области мужчину задержали пограничники.

У гражданина России правоохранители обнаружили переписку антиукраинского характера. Теперь мужчина будет иметь дело с сотрудниками Службы безопасности Украины, которым его передали.

Смотрите фотографии, опубликованные в МВД Украины: