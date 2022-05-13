Привет "Газпрому"
Польша запретила транзит газа через газопровод "Ямал – Европа". И это крутой пример, когда страна самостоятельно решает не иметь ничего общего с рашистами.
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На сегодняшний день можно говорить, что поставки газа "Газпромом" с января по апрель 2022-го сократились на 26%. Потому что, как и Польша, от рашистского газа отказались также страны Балтии.
Бойкот нефти
С нефтью видим такой же бойкот. Не дожидаясь эмбарго, страны перестают ее покупать.
Например,
Южная Корея в марте почти вдвое сократила импорт российской нефти. И вместо 5,3 миллиона баррелей, как в марте 2021 года, закупила 3 миллиона баррелей.
Финляндия по объему вообще на 70% сократила импорт российской нефти и переориентируется на энергоносители из Норвегии.
В заключении – стремительное падение нефтегазовых доходов. И от плана Россия отстает на сотни миллиардов:
- в феврале – минус 75 миллиардов рублей,
- в марте – минус 216 миллиардов рублей,
- в апреле – минус 302 миллиарда рублей.
В общей сложности российский бюджет недополучил 726 миллиардов рублей, или 10,6 миллиарда долларов.
Прекрасная тенденция
Только сокращение их нефтегазовых доходов приведет к тому, что у них не будет денег на войну. Нет денег на новые ракеты и на зарплаты оркам, и это – ключевое.
И цивилизованный мир осознает это. Надеюсь, решится еще и на коллективный удар в новом пакете санкций.
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