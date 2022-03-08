Во время нового видеообращения Вячеслав Чаус не только поздравил женщин с 8 марта, но и поделился информацией об эвакуации населения. В частности, известно, что в Чернигове думают над организованным вывозом горожан.

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Рисковать мирным населением Чаус не хочет

Руководитель Черниговской ОВА отметил, что из города продолжают выезжать отдельными группами автомобили. Что касается "зеленого коридора", то Вячеслав Чаус отмечает, что не готов рисковать мирным населением.

Хотя сегодня подтвержден предварительно "зеленый коридор" в Полтавской и Сумской областях, убежден он, враг не гарантирует прекращение обстрелов.

Мы сейчас посмотрим на возможность организованного вывоза. У нас есть для этого транспорт, желание. Но я переживаю, чтобы не было провокаций и обстрелов по конкретно сложившейся колонне,

– говорит он.

Вячеслав Чаус отмечает, что в результате могут быть значительные потери.

Смотрите видеообращение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса:

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