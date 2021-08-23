По словам Сенцова, письма, которые он получал, являются очень важной поддержкой для него. Сначала он хранил их на балконе.
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"Наконец решил отпустить прошлое, чтобы всю жизнь не жить в тюрьме", – рассказал Сенцов.
Где можно осмотреть вещи режиссера
Сенцов получил заявку от музея Второй мировой войны, что в Киеве на склоне правого берега Днепра. Там организовывали выставку о политзаключенных. Тогда он отдал все свои письма и вещи, которые остались.
"Например, второй комплект тюремной робы. Первый я сжег, когда вышел на свободу", – отметил режиссер.
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Что известно об Олеге Сенцове
- Олег Сенцов – общественный деятель, кинорежиссер, сценарист, писатель, которого в мае 2014 года посадили российские оккупанты.
- Он был активистом Автомайдана и после оккупации Крыма поставлял украинским военным продовольствие. Его обвинили в подготовке терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии.
- Сенцова в 2019 году вернули в рамках обмена пленными.