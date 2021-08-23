По словам Сенцова, письма, которые он получал, являются очень важной поддержкой для него. Сначала он хранил их на балконе.

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"Наконец решил отпустить прошлое, чтобы всю жизнь не жить в тюрьме", – рассказал Сенцов.

Где можно осмотреть вещи режиссера

Сенцов получил заявку от музея Второй мировой войны, что в Киеве на склоне правого берега Днепра. Там организовывали выставку о политзаключенных. Тогда он отдал все свои письма и вещи, которые остались.

"Например, второй комплект тюремной робы. Первый я сжег, когда вышел на свободу", – отметил режиссер.

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