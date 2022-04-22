Украина ведет переговоры со многими государствами, которые смогут обеспечить нам безопасность от потенциального будущего нападения России. Наша сторона не собирается замораживать конфликт и требует жестких гарантий своей суверенности. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Новые гарантии безопасности

По словам Подоляка, все версии будущего документа находятся в работе, поэтому очень трудно сказать, какими именно будут конечные положения.

Принципиальная позиция Украины – мы не хотим получить "Минск-3". Мы хотим получить такие гарантии, чтобы в случае повторной эскалации рядом с Украиной будут стоять другие страны.

– заявил Подоляк.

Также Украина сейчас ведет активную работу на уровне советников с государствами, которые публично согласились стать гарантами нашей безопасности. Речь идет о разных обязательствах: закрытом небе, оружии, финансах. Какие обязательства возьмет на себя каждый из гарантов станет известно позже.

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