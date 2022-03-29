Глава украинской делегации на переговорах в Турции по завершении встречи вышел на брифинг, сообщает 24 канал. Он, в частности, высказался по вопросу гарантий безопасности для Украины.

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Украина не хочет второго Будапештского меморандума

Арахамия сообщил, что украинская делегация информирует российскую о своем видении системы гарантий безопасности для Украины.

Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, подписанный всеми гарантами безопасности, который будут ратифицировать. Мы не хотим повторять ошибку Будапештского меморандума,

– отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что у Украины есть болезненный опыт. Поэтому теперь хочет, чтобы был работающий международный механизм, что позволит получить конкретные гарантии безопасности.

Глава делегации Украины также рассказал, что по плану страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней должны провести консультации. Речь идет о случаях войны, агрессий, так называемых "спецопераций". Дальше гаранты будут обязаны предоставить Украине помощь – армией, закрытым небом, вооружением.

Кстати, среди стран, которые могут стать гарантами: Турция, страны Совбеза ООН, Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада.

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