Проблема с деньгами в регионе

В Новгороде-Северском работает только один банк, последний раз в банкоматах можно было снять наличные два дня назад. Теперь через кассу людям выдают всего до 400 гривен на руки.

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Однако примерно половина пенсионеров Новгород-Северщины – не получила выплат "на руки". Когда будет пенсия для них – неизвестно. Пенсионный фонд и Укрпочта сегодня ответа не дают.

Не хватает продуктов и топлива

На местном рынке есть только молоко, мед, табак и сухофрукты. Продуктовые киоски закрыты.

Местная продавщица Татьяна, которая торговала рыбой, мясом и фруктами, говорит, что все это исчезло с прилавков неделю назад . Товары раньше завозили из города Шостка, но там теперь ничего нет.

Также в городе – дефицит бытовых товаров. В магазин бытовой химии очередь. Житель Новгород-Северска признается, что ничего нет уже 5 дней, остались только: зубная паста, моющие средства для посуды и шампунь.



Очереди в магазин в Новгоро-Северском / Фото " Суспільне "

В то же время, руководитель аппарата районной военной администрации Наталья Разумейко уверяет, что самые необходимые продукты в общинах района есть. По ее словам, в магазинах всех общин Новгород-Северского района уже появляются мука, макаронные изделия и сахар.

Хлеб у нас постоянно есть. Запасаемся мукой. Хотя есть очереди, я понимаю, что люди запасаются вперед. К тому же мы сельскохозяйственный район – даже в полной блокаде продержимся месяц – два,

– считает Наталья Разумейко.

Также по городу не работают автозаправки. Последний раз жители могли заправиться 4 дня назад, при условии специального разрешения от городского совета.

Отметим, российские войска в Новгород-Северск с начала войны не заходили. Оккупанты миновали район и по состоянию на 10 марта на территории города их нет. Кроме того, общины района принимают людей, эвакуированных из Чернигова.

Кстати, украинские военные прогнали российских захватчиков из 5 населенных пунктов на Черниговщине. Теперь там развеваются украинские флаги. Подробности – читайте в статье .

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