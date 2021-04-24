Украина победила Путина в инициированной им эскалации. Президент России надеялся, что украинцы испугаются и будут умолять его о переговорах и компромиссах ради отвода российских войск от границ.

Такое мнение в своем блоге "Думки мої тихі" высказал журналист и ведущий Артем Овдиенко. По его мнению, Владимир Путин "брал украинцев на слабо".

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Однако украинцы не только не испугались, но и наоборот, сплотились вокруг новой напасти, подчеркнул журналист. Он добавил, что у граждан Украины не произошло паники и призывов "сдаться, потому что мы все равно проиграем".

Овдиенко предположил, что украинцы проиграли бы, если бы испугались путинского бряцания оружием у границ.

Журналист добавил, что проигрыш мог произойти, если бы напуганная Украина "побежала" бы к Путину на переговоры, где соглашались бы на все требования Кремля, чтобы не допустить нового российского полномасштабного вторжения.

Но мы не испугались, поэтому я и говорю, что мы не то что не проиграли, мы на самом деле выиграли этот раунд войны, которая уже 8 год непрерывно продолжается между Украиной и Россией,

– сказал Артем Овдиенко.

Справка. 22 апреля глава минобороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что их войска покидают южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.

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