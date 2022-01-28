Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, трудно оценивать планы по торговле с оккупированными территориями, потому что каждый год ситуация меняется.

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Стефанишина о торговле с ОРДЛО

В 2014 году, когда началась вооруженная агрессия России, тогдашняя власть Украины даже не была уверена, закончится ли она на территориях Донецкой и Луганской областей. Были попытки захватить также Харьков, Одессу. Как отметила вице-премьер, безусловно, тогда не говорилось ни о каком экономическом измерении.

Сейчас фактически весь год мы живем с тем, что мы концентрируемся на вопросе отвода войск от украинско-российской границы. Я бы не видела, что эти вопросы сейчас актуальны,

– объяснила Стефанишина.

Вице-министр подчеркнула, Украина уже восьмой год в войне. Очевидно, что самой главной стратегией является развитие и экономическое развитие Украины на всей ее территории. Правительство приняло Программу экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Торговля с ОРДЛО: что надо знать

Еще 15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины прекратил грузовое сообщение железнодорожными и автомобильными путями с ОРДЛО.

В ноябре 2021 года Владимир Путин выпустил указ, упростивший доступ товаров с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в Россию.

Министерство иностранных дел Украины назвало этот указ нарушением украинского законодательства и вмешательством во внутренние дела страны.

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