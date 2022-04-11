Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал во время эфира. В частности, это случилось 10 апреля – то есть после того, как город 31 марта освободили от оккупантов.

Заметьте Россияне понимают, Буча – это их Нюрнбергский процесс, – Денисенко

Знакомая актриса Арестовича, несмотря ни на что, не хотела покинуть Бучу

У меня знакомая актриса и психолог сидела в Буче и 11 сеансов разговоров у нас с ней было, в процессе которых я уговаривал ее уезжать,

– рассказал Арестович.

Объяснил, что первые два дня говорил ей, что можно не ехать. Однако вскоре, когда увидел, что начались бои, призвал ехать оттуда немедленно.

Однако она не могла принять решение. Добавил, что прекрасно понимает, ведь такие люди остаются в Краматорске, оставались в Харькове, Ирпене и Буче.

Потому что самое страшное для человека – изменить повадки. И даже перед лицом непосредственной опасности кажется, что пронесет.

Я посылал на ее спасение трижды своих знакомых военных, двое из которых ранены, а один тяжело ранен. Ходили персонально за ней через мины в оккупированную Бучу,

– рассказал советник главы ОП.

Объяснил, что по его просьбе к ней приезжал мэр Бучи и ему она тоже отказывала.

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