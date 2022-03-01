С такими словами Стефанчук обратился к евродепутатам 1 марта. Он объяснил, что в этот критический момент очень важно реальное признание наших целей и перспектив, пишет 24 канал.

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Чиновник подчеркнул, что членство в ЕС еще до нападения России 24 февраля поддерживали большинство украинцев. "И это наш мандат. Наш мандат общаться с вами, с ЕС. Потому что наш народ сделал свой выбор", – отметил политик.

Учитывая это, он призвал институции Евросоюза и входящие в него государства поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата. Это стало бы четким сигналом поддержки всего украинского народа.

Мы должны понять, что не может быть мира в Европе без Украины. И не может быть целостной Европы без Украины. Слава Украине! Спасибо за внимание,

– подчеркнул Стефанчук.

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